Ассоциация глэмпингов России проведет онлайн-форум 13-14 ноября

13-14 ноября при поддержке «Сбера» пройдет IV Форум Ассоциации глэмпингов России, на котором расскажут, как запустить с нуля и развивать глэмпинг. Мероприятие будет интересно и тем, кто планирует инвестировать в эту нишу.
Участники форума узнают:
- как пошагово запустить свой глэмпинг;
- какие ошибки часто совершают начинающие и как их избежать;
- как обеспечить должный уровень сервиса;
- как развивать территории через культурные проекты;
- какие проекты наиболее востребованы за рубежом и в России.
Все участники получат чек-листы, шаблон бизнес-плана, подборки полезных сайтов и доступ к видеозаписям выступлений с прошлогоднего форума.
В качестве спикеров организаторы пригласили экспертов из России и Европы, среди которых основатели глэмпингов:
- «Зеленая Тропа»;
- «Ново-окатово»;
- «Холмы»;
- «Точка Немо» и других.
Также своим опытом поделится Чарльз Галланд, основатель франшизы для глэмпингов Wigwam Holidays (Шотландия).
Подробная афиша и билеты на сайте.
Ассоциация глэмпингов России — некоммерческая организация, которая с 2018 года поддерживает и объединяет предпринимателей в реализации глэмпинг-проектов, развивает и формирует глэмпинг-рынок на мировом уровне.
Фото на обложке: SURAKIT SAWANGCHIT /
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