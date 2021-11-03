Ассоциация глэмпингов России проведет онлайн-форум 13-14 ноября

13-14 ноября при поддержке «Сбера» пройдет IV Форум Ассоциации глэмпингов России, на котором расскажут, как запустить с нуля и развивать глэмпинг. Мероприятие будет интересно и тем, кто планирует инвестировать в эту нишу.

Участники форума узнают:

как пошагово запустить свой глэмпинг;

какие ошибки часто совершают начинающие и как их избежать;

как обеспечить должный уровень сервиса;

как развивать территории через культурные проекты;

какие проекты наиболее востребованы за рубежом и в России.

Все участники получат чек-листы, шаблон бизнес-плана, подборки полезных сайтов и доступ к видеозаписям выступлений с прошлогоднего форума.

В качестве спикеров организаторы пригласили экспертов из России и Европы, среди которых основатели глэмпингов:

«Зеленая Тропа»;

«Ново-окатово»;

«Холмы»;

«Точка Немо» и других.

Также своим опытом поделится Чарльз Галланд, основатель франшизы для глэмпингов Wigwam Holidays (Шотландия).

Подробная афиша и билеты на сайте.

Ассоциация глэмпингов России — некоммерческая организация, которая с 2018 года поддерживает и объединяет предпринимателей в реализации глэмпинг-проектов, развивает и формирует глэмпинг-рынок на мировом уровне.