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Ассоциация глэмпингов России проведет онлайн-форум 13-14 ноября

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

13-14 ноября при поддержке «Сбера» пройдет IV Форум Ассоциации глэмпингов России, на котором расскажут, как запустить с нуля и развивать глэмпинг. Мероприятие будет интересно и тем, кто планирует инвестировать в эту нишу.

Ассоциация глэмпингов России проведет онлайн-форум 13-14 ноября

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Участники форума узнают:

  • как пошагово запустить свой глэмпинг;
  • какие ошибки часто совершают начинающие и как их избежать; 
  • как обеспечить должный уровень сервиса;
  • как развивать территории через культурные проекты;
  • какие проекты наиболее востребованы за рубежом и в России. 

Все участники получат чек-листы, шаблон бизнес-плана, подборки полезных сайтов и доступ к видеозаписям выступлений с прошлогоднего форума.

В качестве спикеров организаторы пригласили экспертов из России и Европы, среди которых основатели глэмпингов:

  • «Зеленая Тропа»;
  • «Ново-окатово»;
  • «Холмы»;
  • «Точка Немо» и других. 

Также своим опытом поделится Чарльз Галланд, основатель франшизы для глэмпингов Wigwam Holidays (Шотландия).  

Подробная афиша и билеты на сайте

Ассоциация глэмпингов России — некоммерческая организация, которая с 2018 года поддерживает и объединяет предпринимателей в реализации глэмпинг-проектов, развивает и формирует глэмпинг-рынок на мировом уровне. 

Фото на обложке: SURAKIT SAWANGCHIT / Shutterstock

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