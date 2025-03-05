Новый роман серии «Ведьмак» официально выйдет в России
Новый роман из серии «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского официально выйдет в России. Книгу в апреле выпустит издательство АСТ, говорится в сообщении на его сайте.
- Новости
Роман выйдет под названием «Перекресток воронов», перевод выполнил Вадим Кумок. Он также работал над предыдущей частью литературного цикла и адаптировал на русский язык несколько книг американского фантаста Филипа Дика, пишет РБК.
В АСТ отметили, что с 1996 года сохраняют статус эксклюзивного издателя книг Сапковского в России. Суммарный тираж книг писателя, по данным компании, составляет свыше 2,8 млн экземпляров. По итогам первой половину 2023 года Сапковский вошел в топ-20 самых издаваемых авторов в России по версии Российской книжной палаты.
Другие переводы. Сейчас на маркетплейсах, включая Ozon и Wildberries, уже продается «Перекресток воронов» Сапковского. Книга доступна в двух вариантах — в фанатском переводе (его автор не указан) и в переводе Александра Свистунова. На вопрос о том, как будет решаться проблема авторского права, в АСТ заявили РБК, что готовы защищать свои интересы «в рамках действующего законодательства, насколько это возможно».
- Сапковский выпустил книгу «Перекресток воронов» в конце 2024 года, она стала первым новым романом серии более чем за 10 лет. Книга рассказывает предысторию главного героя, ведьмака Геральта.
- Другие компании, имеющие права на франшизу «Ведьмак», в 2022 году остановили деятельность в России. Например, польская игровая студия CD Projekt RED сняла с продажи в стране игры о Геральте. Также ушел из России американский Netflix, снявший сериал о ведьмаке.
Фото на обложке: Netflix
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган За «напряженную поэтическую прозу, противостоящую историческим травмам» 10 октября 15:11
- 2 Суд в Москве назначил издательству «Эксмо» 900 тыс рублей штрафа по делу о пропаганде ЛГБТ Причиной стал выпущенный компанией комикс «Голубь Геннадий» 27 декабря 18:48
- 3 «Эксмо» получило 51% в издателе романа «Лето в пионерском галстуке» Ранее на Popcorn Books заводили дело за пропаганду ЛГБТ 10 августа 14:03
- 4 Intel готовится к масштабному сокращению издержек и реструктуризации бизнеса Компания приостанавливает строительство заводов в Германии и Польше 17 сентября 16:11