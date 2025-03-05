Новый роман серии «Ведьмак» официально выйдет в России

Новый роман из серии «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского официально выйдет в России. Книгу в апреле выпустит издательство АСТ, говорится в сообщении на его сайте.

Роман выйдет под названием «Перекресток воронов», перевод выполнил Вадим Кумок. Он также работал над предыдущей частью литературного цикла и адаптировал на русский язык несколько книг американского фантаста Филипа Дика, пишет РБК.

В АСТ отметили, что с 1996 года сохраняют статус эксклюзивного издателя книг Сапковского в России. Суммарный тираж книг писателя, по данным компании, составляет свыше 2,8 млн экземпляров. По итогам первой половину 2023 года Сапковский вошел в топ-20 самых издаваемых авторов в России по версии Российской книжной палаты.

Другие переводы. Сейчас на маркетплейсах, включая Ozon и Wildberries, уже продается «Перекресток воронов» Сапковского. Книга доступна в двух вариантах — в фанатском переводе (его автор не указан) и в переводе Александра Свистунова. На вопрос о том, как будет решаться проблема авторского права, в АСТ заявили РБК, что готовы защищать свои интересы «в рамках действующего законодательства, насколько это возможно».

Сапковский выпустил книгу «Перекресток воронов» в конце 2024 года, она стала первым новым романом серии более чем за 10 лет. Книга рассказывает предысторию главного героя, ведьмака Геральта.

Другие компании, имеющие права на франшизу «Ведьмак», в 2022 году остановили деятельность в России. Например, польская игровая студия CD Projekt RED сняла с продажи в стране игры о Геральте. Также ушел из России американский Netflix, снявший сериал о ведьмаке.

Фото на обложке: Netflix