Astana Hub объявил IT-конкурс с главным призом более $125 тысяч

Технопарк IT-стартапов Astana Hub объявил цифровой конкурс среди IT-компаний стран СНГ. Главный приз — контракт на сумму $128 тысяч. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе технопарка.

Участникам конкурса необходимо разработать сайт TechHub.kz. Он должен представлять собой единую платформу стартап-экосистемы Казахстана, с возможностями оказания услуг, обработки заявок и аналитики данных экосистемы.

Призовой фонд конкурса:

1 место — контракт на $128 тысяч или 55 млн тенге;

2 место — $2,3 тысячи или 1 млн тенге;

3 место — $1,2 тысячи или 500 тысяч тенге.

С победителем будет заключен контракт на полную реализацию проекта.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет. У участника должно быть зарегистрировано юрлицо. Он должен быть готов выполнить работу за 2 недели с момента старта конкурса.

Заявки на участие можно отправить до 19 октября 2020 года.

В состав жюри конкурса войдут директор Ihsan Capital Амирхан Омаров, технический менеджер Booking.com Алибек Датбаев, президент «Центра инжиниринга и трансферта технологий» Ильяс Оспанов, основатель Wooppay.com Александр Дорошенко и заместитель гендиректора АКФ TechGarden Айбек Альмухаметов.

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