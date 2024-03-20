Разработчик ПО в сфере ИИ Astera Labs привлек $713 млн в ходе IPO

Разработчик программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта Astera Labs привлек $713 млн в ходе крупнейшего IPO 2024 года. Компания разместила на бирже 19,8 млн акций по $36 за штуку, рыночная капитализация Astera составила $5,5 млрд.
Astera Labs провела крупнейшее IPO 2024 года, разместив на бирже 19,8 млн акций по $36 за штуку. Об этом пишет Bloomberg.
Исходя из объема находящихся в свободном обращении акций, рыночная капитализация Astera Labs составляет $5,5 млрд.
Astera Labs планировала разместить 17,8 млн акций по $27-30 за штуку, но спрос на ценные бумаги компании превысил ожидания на фоне интереса инвесторов к связанным с искусственным интеллектом технологиям.
Крупнейшим акционером Astera Labs после IPO является инвестиционная компания Sutter Hill Ventures, которая вместе с аффилированными фондами владеет 19% капитала компании. Акционером Astera Labs также является Intel Corporation.
Фото на обложке: T. Schneider /
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