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Разработчик ПО в сфере ИИ Astera Labs привлек $713 млн в ходе IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта Astera Labs привлек $713 млн в ходе крупнейшего IPO 2024 года. Компания разместила на бирже 19,8 млн акций по $36 за штуку, рыночная капитализация Astera составила $5,5 млрд.

Разработчик ПО в сфере ИИ Astera Labs привлек $713 млн в ходе IPO

Astera Labs провела крупнейшее IPO 2024 года, разместив на бирже 19,8 млн акций по $36 за штуку. Об этом пишет Bloomberg.

Исходя из объема находящихся в свободном обращении акций, рыночная капитализация Astera Labs составляет $5,5 млрд.

Astera Labs планировала разместить 17,8 млн акций по $27-30 за штуку, но спрос на ценные бумаги компании превысил ожидания на фоне интереса инвесторов к связанным с искусственным интеллектом технологиям.

Крупнейшим акционером Astera Labs после IPO является инвестиционная компания Sutter Hill Ventures, которая вместе с аффилированными фондами владеет 19% капитала компании. Акционером Astera Labs также является Intel Corporation.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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