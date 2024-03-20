Разработчик программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта Astera Labs привлек $713 млн в ходе крупнейшего IPO 2024 года. Компания разместила на бирже 19,8 млн акций по $36 за штуку, рыночная капитализация Astera составила $5,5 млрд.

Разработчик ПО в сфере ИИ Astera Labs привлек $713 млн в ходе IPO