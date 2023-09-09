Astera и Nvidia инвестируют в стартап-разработчика «рассуждающего» ИИ

В раунде финансирования серии B стартап Imbue, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, способного «рассуждать и кодировать», привлек $200 млн от Astera Institute, Nvidia, генерального директора Cruise Кайла Вогта, соучредителя Notion Саймона Ласта и других бизнес-ангелов.
После этих инвестиций эксперты оценивают компанию, переименовавшую себя из Generally Intelligent в Imbue, «чтобы лучше отразить наш фокус на внедрении в компьютеры интеллекта и человеческих ценностей», в $1 млрд. Средства пойдут на дальнейшую разработку «рассуждающего» генеративного ИИ.
«Мы стремимся возродить мечту о персональном компьютере, — пишут разработчики, — чтобы компьютеры были по-настоящему интеллектуальными инструментами, которые расширяют наши возможности, предоставляя нам свободу, достоинство и свободу действий для занятий любимым делом».
Они отмечают, что современные системы искусственного интеллекта очень ограничены в своей способности выполнять даже простые задачи от имени своих пользователей. В компании считают, что именно отсутствие способности «рассуждать» — основное препятствие для эффективных агентов искусственного интеллекта.
Под рассуждением разработчики понимают следующее: «Это включает в себя способность справляться с неопределенностью, знать, когда следует изменить подход, задавать вопросы и собирать новую информацию, разыгрывать сценарии и принимать решения, выдвигать и отбрасывать гипотезы, и в целом иметь дело со сложной, труднопрогнозируемой природой реального мира».
В Imbue базовые модели специально разрабатывают для такого рода работы с информацией. Для этого в компании используют подход «полного стека»: обучают большие языковые модели анализу и способности делать выбор, создают прототипы экспериментальных «рассуждающих» агентов и интерфейсов, многие из которых специализируются на кодировании.
«Когда мы создаем агентов искусственного интеллекта, мы фактически создаем компьютеры, которые могут понимать наши цели, активно общаться и работать на нас в фоновом режиме, — объясняют разработчики. — Сегодня мы прикованы к нашим экранам, потому что наши компьютеры нуждаются в микроуправлении — если мы не находимся перед экраном, делается очень мало. По-настоящему полезные агенты искусственного интеллекта коренным образом изменят это и позволят нам сосредоточиться на вещах, которые нам действительно небезразличны».
Фото на обложке: Unsplash
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