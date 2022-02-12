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Роскосмос: к Земле приближается астероид более 1 км диаметром

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российские ученые обнаружили крупный астероид, который пролетит вблизи Земли в начале марта. Ему дали название 138971 (2001 CB21).

Роскосмос: к Земле приближается астероид более 1 км диаметром

О приближающемся космическом теле сообщил Роскосмос. Обнаружили астероид работники ИПМ имени М.В. Келдыша РАН, им также удалось заснять его с помощью 40-см телескопа в селе Мульта Республики Алтай.

Диаметр астероида составляет 1,3 км, что равняется длине Ватикана в сумме с длиной двух футбольных полей или, как сравнивает пресс-служба Роскосмоса, четырем Эйфелевым башням. Это как минимум в 10 раз больше диаметра Тунгусского метеорита.

Астероид пройдет вблизи нашей планеты 4 марта, его квалифицируют как «потенциально опасный», хотя вероятность столкновения с Землей крайне мала — космическое тело должно пролететь на расстоянии свыше 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

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Фото: Alexyz3d / Shutterstock

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