Акции разработчика ОС «Астра» подорожали на 40% в первый день торгов на Мосбирже

Акции разработчика российской операционной системы «Астра» взлетели в первый день торгов на Мосбирже. Компания провела размещение по верхней границе ценового диапазона – 333 рубля за акцию. По актуальным на момент публикации данным ценные бумаги компании стоят уже 466 рублей за штуку.

Ценные бумаги разработчика российской операционной системы «Астра» резко выросли в первый день торгов на Мосбирже после проведенного IPO. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Группа компаний «Астра» вышла на биржу в пятницу 13 октября и провела размещение акций по верхней границе ценового диапазона в 333 рубля за штуку. По данным на 17:20 мск акции «Астры» торгуются уже по 466 рублей за штуку, или на 40% дороже цены размещения.

По итогам IPO «Астру» оценили в 69,9 млрд рублей. Действующие акционеры продали 10 млн акций, или 5% от находящихся в обращении. По информации «Астры», спрос на их акции в 20 раз превысил предложение.

По итогам 2022 года группа компаний «Астра» получила 5,4 млрд рублей выручки при чистой прибыли в 3 млрд рублей. Год к году основные финансовые показатели «Астры» выросли в 2,5 раза.

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