Четвертая попытка запуска ракеты подрядчиком Пентагона по военным спутникам завершилась провалом

Подрядчик Пентагона по выводу на орбиту военных спутников армии США Astra в четвертый раз не смог запустить ракету-носитель Rocket-3. Неполадка случилась на первой секунде после зажигания двигателей, и автоматизированная система отменила полет.

О неудачной попытке запуска ракеты-носителя Astra сообщила в Twitter. Прямую трансляцию события Nasaspaceflight вела на своем youtube-канале.

Старт был запланирован на 28 августа 00.45 мск с космодрома на острове Кадьяк в штате Аляска. Ракета Rocket-3 должна была вывести на орбиту демонстрационный груз, однако при запуске случилась нештатная ситуация. Спустя одну секунду после зажигания двигателей автоматизированная система отменила полет. В Astra сообщили, что произошли перебои в зажигании.

Дату повторного запуска в компании не объявили, однако уточнили, что у них «еще есть время до 11 сентября».

Astra в четвертый раз пыталась запустить ракету-носить Rocket-3. Первая неудачная попытка была в марте 2020 года – тогда из-за проблем с клапанами ракета загорелась. В сентябре того же года ракета упала из-за неполадок в программном обеспечении. В декабре 2020-ого ракета взлетела на высоту 390 км но не смогла выйти на орбиту.

Astra является подрядчиком Космических сил США по запуску военных спутников массой до 150 кг на орбиту. Однако Пентагон подпишет контракт с компанией только в случае двух успешных тестовых полетов.

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