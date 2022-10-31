В России создали новую платежную систему «Астрасенд»

В России создали еще одну платежную систему. Оперировать работой «Астрасенда» будет зарегистрированная Банком России небанковская организация «Инкахран». Через «Астрасенд» можно будет переводить деньги за рубеж.

Банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию «Инкахран», говорится на сайте регулятора. Уточняется, что эта организация в статусе акционерного общества будет оператором платежной системы «Астрасенд».

Отмечается, что деятельностью «Астрасенд» будут в том числе переводы денег внутри России и за рубеж – пока не сказано, в какие именно страны. Система будет работать с двумя валютами – долларами и рублями.

В апреле в реестр Банка России внесли платежную систему Hello. Сообщалось, что она будет клиринговым и операционным центром при платежах и переводах.

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