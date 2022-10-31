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В России создали новую платежную систему «Астрасенд»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России создали еще одну платежную систему. Оперировать работой «Астрасенда» будет зарегистрированная Банком России небанковская организация «Инкахран». Через «Астрасенд» можно будет переводить деньги за рубеж.

В России создали новую платежную систему «Астрасенд»

Банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию «Инкахран», говорится на сайте регулятора. Уточняется, что эта организация в статусе акционерного общества будет оператором платежной системы «Астрасенд».

Отмечается, что деятельностью «Астрасенд» будут в том числе переводы денег внутри России и за рубеж – пока не сказано, в какие именно страны. Система будет работать с двумя валютами – долларами и рублями. 

В апреле в реестр Банка России внесли платежную систему Hello. Сообщалось, что она будет клиринговым и операционным центром при платежах и переводах.

Фото на обложке: HANK50 / Depositphotos

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