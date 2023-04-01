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Дизайн нового игрового планшета ASUS создал автор костюма «Железного человека»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

ASUS и ACRONYM объединились, чтобы представить новый игровой планшет с уникальным дизайном от автора костюма «Железного человека» из вселенной Marvel.

Дизайн нового игрового планшета ASUS создал автор костюма «Железного человека»

В последние годы модные бренды и технические продукты объединяют усилия для создания уникальных коллабораций, чтобы расширять аудиторию потребителей, пишет Gizmochina. 

Создание продуктов с эксклюзивным дизайном, сочетающим брендинг обеих компаний, помогает привлечь внимание нескольких целевых групп одновременно. 

Для выпуска нового игрового планшета ROG Flow Z-13-ACRNM RMT02 компания ASUS привлекла одного из лидеров технологического дизайна — бренд ACRONYM, с которым уже сотрудничала в 2020 году при создании ноутбука ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM. 

В этот раз основатель бренда и первопроходец технодизайна Эрролсон Хью вновь привлек к работе звездную команду. В том числе концепт-художника Фила Сондерса, который известен созданием костюма «Железного человека» из вселенной Marvel. 

Специфика его дизайна узнаваема в футуристическом корпусе планшета c имитацией плат и промышленных элементов. Те же мотивы угадываются и в съемной клавиатуре с элементы фирменного стиля с аббревиатурами ASUS.

При этом стильный дизайн не просто украшает модель, но и обеспечивает защиту. Для предотвращения повреждений при случайных ударах есть также прорезиненные вставки и уголки.

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«Еще одной уникальной особенностью этого устройства является встроенная система переноски с универсальным ремнем. С его помощью планшет можно переносить на плече, как сумку, или даже работать с ним на весу», — пишут на сайте производителя.

Устройство оснащено процессором Intel CoreTM i9-13900H с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 40, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, 32 ГБ оперативной памяти, дисплеем с яркостью 500 Нит и частотой обновления 165 Гц и 100% сенсорной панелью DCI-P3. 

Проект демонстрирует преимущества синергии лайфстайла и технологий. Авторы считают, что новый геймерский планшет воплощает «последние тенденции мира моды, искусства, высоких технологий и концепции Web3».

В продажу на онлайн-платформах (например, на Amazon) устройство поступит 3 апреля.

Фото на обложке: ASUS

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