AT&T представила радар для отслеживания положения и перемещения людей

Американский телеком-конгломерат AT&T представил «первый в отрасли» радар для отслеживания положения и перемещения человека. Устройство может без дополнительных гаджетов распознавать падения и передвижения, что будет полезно при уходе за пожилыми и маломобильными людьми.

О новой разработке компании AT&T сообщает The Verge.

Устройство создано в партнерстве с производителем медицинских датчиков Cherish Health. Для определения положения тела в пространстве гаджет использует сотовую связь, технологии искусственного интеллекта и радар. Дополнительных устройств, например, фитнес-браслета, при этом не требуется.

Гаджет работает от постоянного источника питания и не требует постоянной подзарядки.

CEO компании Cherish Сумит Нагпал отметил, что их разработка стала новой возможностью в мониторинге здоровья и домашней безопасности. Пожилые люди смогут жить более независимо, сохраняя конфиденциальность личной жизни, добавил Нагпал.

AT&T обещает вскоре начать первые поставки устройств заказчикам – домам престарелых и медицинским центрам.