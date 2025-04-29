«Аталайя» получила 1% в юрлице венчурного фонда Softline Venture Partners

В настоящее время оставшиеся 99% в юрлице фонда продолжают принадлежать управляющему директору Елене Волотовской.

В пресс-службе Softline Venture Partners не ответили на запрос Русбейс.

На сайте фонда указано, что с 2008 года его инвестиции превысили $150 млн. Инвестиционный чек составляет от $300 тыс. до $10 млн. В портфеле фонда 23 компании, оценка портфеля под управлением — $300 млн. Основной фокус — технологические ИТ-компании, основанные выходцами из России и активно стремящиеся завоевать зарубежные рынки.

«Аталайя» — крупнейший акционер российского интегратора ПАО «Софтлайн» (39,45% акций компании), сообщал «Интерфакс». Сама «Аталайя» принадлежит ЗПИФ «Аксиома капитал», который находится под управлением ООО «Баланс Эссет Менеджмент», следует из материалов Rusprofile.ru. Основатель «Софтлайна», «Аталайя» и Softline Venture Partners — Игорь Боровиков.

Елена Волотовская получила 100% в ООО «Интернет проекты» от Боровикова в августе 2023 года.

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах предположил, что владение 99% корпоративного фонда менеджером компании (Еленой Волотовской) скорее всего номинальное и будет со временем перераспределено.

«В связи с разделом на российский и международных бизнес и уходом из операционного управления российскими активами Боровикова могла начаться реорганизация. Думаю, что реальными собственниками и инвесторами фонда являются акционеры «Софтлайна», в данном случае «Аталайя». Опыт подсказывает, в компании может идти реорганизация структуры собственников», — считает эксперт.

В апреле стало известно, что венчурный фонд «Софтлайна» инвестирует 3 млрд рублей в SaaS-стартапы.

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