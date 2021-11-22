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Бизнес-клуб «Атланты» составил рейтинг самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В рейтинг вошли 1000 компаний с годовым оборотом от 60 млн рублей до 5 млрд рублей. Среди них — FMCG, фарма, IT, производители стройматериалов и логистические компании.

Бизнес-клуб «Атланты» составил рейтинг самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Представили бизнес-клуба «Атланты» и компании Smart Ranking проанализировали 10 тыс. компаний. Согласно данным, быстрее всех росли компании с годовой выручкой от 2,53 до 4,176 млрд рублей. Лидер рейтинга показал рост +20927%, а компания, замыкающая топ-1000, сделала +76%. 

Малый и средний бизнес растет, однако по-прежнему составляет незначительную часть российской экономики. Мы ежегодно составляем этот рейтинг, чтобы подсветить компании малого и среднего бизнеса и обратить внимание на них. Ведь именно эти компании, по факту, и формируют экономический успех страны.
Михаил Воронин, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты»

Компании, попавшие в рейтинг, будут известны 25 ноября в доме «Атлантов». Подробнее о событии и о том, как составлялся рейтинг, — на сайте.  

Фото на обложке: TimeShops / Shutterstock

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