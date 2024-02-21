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В сервисе заказа билетов «Атлас бас» произошла утечка данных пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В сервисе заказа билетов «Атлас бас» произошла утечка данных пользователей. В сеть попали номера телефонов и технические данные о заказах. Инцидент произошел еще в августе 2023 года, но пользователей уведомили о нем только сегодня.

В сервисе заказа билетов «Атлас бас» произошла утечка данных пользователей

В сервисе для заказа автобусных билетов «Атлас бас» произошла утечка данных. Уведомление об этом в среду 21 февраля получили клиенты сервиса.

В сеть утекли номера телефонов клиентов сервиса и технические данные о заказах.

«Утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей – они в безопасности», – говорится в сообщении «Атлас бас», которое было опубликовано на сайте сервиса.  

По данным «Атлас бас», утечка произошла в августе 2023 года. Уведомление об утечке пользователи получили только сегодня. 

«Атлас бас» работает с 2019 года. Сервис предлагает пользователям заказать билет на автобус из единой маршрутной сети. «Атлас бас» представлен в России, Белоруссии, Польше, Литве.

Фото на обложке: s_oleg / Shutterstock

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