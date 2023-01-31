Хакеры взломали IT-инфраструктуру компании «АТОЛ» — Runet

Хакеры взломали IT-инфраструктуру компании «АТОЛ», пишет Runet. Сайт на данный момент не открывается, клиенты организации получили письма от имени «ИТ армии Украины» с антивоенной риторикой.
О взломе IT-систем компании «АТОЛ» пишет Runet. Сайт компании не открывается, в этом убедился редактор RB.RU.
По данным Runet, клиенты «АТОЛ» получили письмо с адреса компании от имени «ИТ Армии Украины» с антивоенной риторикой (есть в распоряжении издания).
Компания «АТОЛ» работает на рынке с 2001 года и является одним из лидеров в разработке, производстве и дистрибуции оборудования и ПО для автоматизации работы предприятий.
В 2017 году компания разработала сервис облачной фискализации «АТОЛ Онлайн», который охватывает половину рынка eCommerce в России.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лишь 3% системообразующих предприятий РФ перешли на отечественные ОС — исследование
- 2 Продукты Adobe вновь можно скачать в России
- 3 «Алроса» выделит 100 млн рублей на создание российского ПО якутскими IT-компаниями
- 4 Власти смягчили условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов
- 5 Российская DaData запустила сервис для определения юрлица компании по ее корпоративной почте
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2023
31 января 2023
31 января 2023