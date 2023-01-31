Хакеры взломали IT-инфраструктуру компании «АТОЛ» — Runet

Хакеры взломали IT-инфраструктуру компании «АТОЛ», пишет Runet. Сайт на данный момент не открывается, клиенты организации получили письма от имени «ИТ армии Украины» с антивоенной риторикой.

О взломе IT-систем компании «АТОЛ» пишет Runet. Сайт компании не открывается, в этом убедился редактор RB.RU.

По данным Runet, клиенты «АТОЛ» получили письмо с адреса компании от имени «ИТ Армии Украины» с антивоенной риторикой (есть в распоряжении издания).

Компания «АТОЛ» работает на рынке с 2001 года и является одним из лидеров в разработке, производстве и дистрибуции оборудования и ПО для автоматизации работы предприятий.

В 2017 году компания разработала сервис облачной фискализации «АТОЛ Онлайн», который охватывает половину рынка eCommerce в России.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock