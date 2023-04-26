В линейку отечественного электромобиля «Атом» войдут аналоги BMW i3 и Mini Cooper

Линейку отечественного электромобиля «Атом» составят аналоги BMW i3, Mini Cooper и Lada Largus, узнал «Ъ». Конвейерное производство планируется начать в конце 2024 года.

Автомобили будут выпускать в том числе для рынков СНГ и Китая. Ожидается производство до 75 тыс. штук в год. Как пишет издание, силовой установкой нового электромобиля занимаются структуры «Росатома». «Рэнера» и «Русатом РДС» объявили конкурс на создание силовых систем для электромобиля и интеграции батареи (проект АО «Кама» Сергея Когогина и Рубена Варданяна). «Кама», в свою очередь, уже заключила контракт на аналогичные цели с университетом Нанкина.

Отечественный электромобиль «Атом», согласно тендерной документации, будет представлен в четырех вариантах: пятиместная Family (VW id3, BMW i3, Honda e/Neta U), четырехместная Taxi (VW id3, BYD D1), двухместная Duo (VW id3, BMW i3 и Mini Cooper), и одноместная Delivery (Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo).

Пробег на одном заряде составит 500 км. Для моделей доставки и такси предусмотрены скоростные характеристики до 130 км/ч и до 170 км/ч у других моделей. Все машины оснастят передним приводом.

Запустить конвейерное производство планируется в декабре 2024 года. Из 75 тыс. машин в год 49,1 тыс. придется на Family, на Delivery — 15 тыс. штук. Duo и Taxi будут выпускаться по 4,3 тыс. штук и 6,6 тыс. штук соответственно.

Реализовывать электромобили «Атом» собираются не только на внутреннем рынке, но и в странах СНГ, а также в Китае.

«Русатом РДС» также объявил тендер на интеграцию электродвигателя в автомобиль с начальной стоимостью 148,5 млн рублей. Основанием для работ является договор между «Кама» и «Русатомом РДС» от 15 ноября 2022 года. Оплата, согласно договору, проводится в юанях.

В свою очередь, «Рэнера» возводит в Калининграде гигафабрику для производства батарей. Поставка должна осуществляться на франко-завод в Китае, конечным получателем указано АО «Кама». В «Рэнера» не уточнили, почему поставка осуществляется в Китай.

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