«Росатом» проведет хакатон по цифровизации городов атомной промышленности

С 27 по 29 августа в онлайн-формате пройдут хакатон «Цифровой форсаж атомных городов» и конкурс идей. Участники решат задачи и сформулируют идеи для создания цифровых сервисов и продуктов, которые помогут улучшить жизнь в городах атомной промышленности. Призовой фонд — 1 млн рублей.

Хакатон

Присоединиться к «Цифровому форсажу атомных городов» могут команды ИТ-специалистов и индивидуальные участники, которых организаторы объединят в команды.

Участникам предстоит решить следующие задачи:

Создать систему, которая будет искать информацию о местных образовательных организациях и создавать для них учетные записи. Сервис внедрят в «Навигатор по образовательным ресурсам региона» — платформу, объединяющую учеников, образовательные организации и компании. Разработать модуль для платформы команды «Бережливый умный город», которая помогает оптимизировать работу госслужащих. Он должен показывать структуру администрации в виде древа, карточку сотрудника с загрузкой, формировать расписание. Также необходимо хранилище данных о бизнес-процессах. Придумать сервис для команды «Бережливый умный город», который позволит бизнесу изучать аудиторию. С его помощью компании смогут тестировать гипотезы, а местная администрация — планировать развитие региона.

В онлайн-хакатоне могут принять участие бэкенд- и фронтэнд-разработчики, UI/UX-дизайнеры, дата-сайентисты, алгоритмисты и AI-специалисты.

Конкурс идей

В конкурсе также могут участвовать команды и отдельные специалисты.

Предлагать свои идеи можно в пяти направлениях:

Цифровое рабочее пространство для госслужащих. Городские сервисы для бизнеса. Сервисы, которые помогут жителям «атомных» городов развиваться. Платформы для самозанятых жителей «атомных» городов. Решения, формирующие бережное отношение к природе.

Чтобы принять участие в хакатоне и конкурсе, команды должны включать в себя как минимум одного жителя «атомного» города, работника предприятия атомной промышленности или представителя опорного вуза «Росатома»: НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и многих других.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет неатомной генерацией в пяти городах присутствия «Росатома», занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального управления, проектами модернизации и повышения надежности ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. В настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов «атомных» городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.

Ведомственный проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Проект создан как основной инструмент поддержки развития «умных» городов в Российской Федерации. Он представляет собой постоянно действующую экспертно-методическую площадку для работы с субъектами РФ, муниципалитетами и иными заинтересованными лицами, в том числе на международном уровне.

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.





Фото на обложке: Stefan_Sutka / Shutterstock