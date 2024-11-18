Россияне начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков — АТОР

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию после того, как в стране начались протесты оппозиции против правительства, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, летом 2025 года в Абхазию могли отправиться до 1,6 млн россиян, что на 6–7% превысило бы результаты прошлого сезона.

Объем аннуляций туров в республику «значительно превышает стандартные показатели», 15–17 ноября он вырос втрое по сравнению с аналогичными днями неделей ранее, сообщили АТОР в одной из крупных туроператорских компаний.

На данный момент отдых в этой стране на лето 2025 года запланировали порядка 100–120 тыс. человек. Абхазия вместе с курортами Краснодарского края и Крыма входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая 20–40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию, уточнили в ассоциации.

Там отметили, что до 95% отмен туров в республику приходится на будущее лето. Есть аннуляции на ближайший период, но их масштабы не так заметны. Число отмен бронирований за выходные превышает стандартные показатели на 10%, отменяются заявки с заездами на ближайшие две недели, подчеркнули в туроператоре «Алеан».

Также нет значительного роста отказов от поездок в Абхазию на Новый год, сообщили в ассоциации. На период с 26 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок в эту страну. Ожидаемый турпоток в республику на эти даты — 60–70 тыс. человек.

В МИД России 15 ноября призвали россиян воздержаться от любых поездок в Абхазию, в том числе туристических.

Протесты в стране начались 11 ноября из-за планов местного парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях, пишут «РИА Новости». Оппозиция настаивает, что документ позволит российским компаниям строить в республике апартаменты, что приведет к росту цен на жилье и создаст риски для экономики, отметило агентство.