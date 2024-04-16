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Российское подразделение «Ашана» подтвердило планы продолжить работу в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российское подразделение французского ритейлера «Ашан» подтвердило планы продолжить работу в России. Ранее сообщалось о смене учредителей нескольких имеющих отношение к компании организаций — в «Ашане» пояснили, что эти сделки касаются сторонних компаний и не влияют на деятельность «Ашана» в России.

Российское подразделение «Ашана» подтвердило планы продолжить работу в России

«Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка и подтвердил планы продолжит работу в стране. Об этом сообщили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

«Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании “Ашан” в России», – говорится в сообщении пресс-службы. 

В российском подразделении «Ашана» напомнили, что компания работает на российском рынке автономно от французской материнской Auchan с 2023 года.   

Ранее сообщалось о смене учредителей в нескольких компаниях, которые ранее имели отношение к «Ашану». В частности французская компания Ceetrus, входящая в структуру Auchan Retail, продала «Торговым галереям» торговые комплексы общей площадью более 150 тыс. кв. м.

Фото на обложке: Victor Velter / Shutterstock

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