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«Ашан» подключил более половины супермаркетов к «СебрМаркету»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Торговая сеть «Ашан» подключила 73 магазина к «СберМаркету». При этом 44 из них выполняют экспресс-доставку, а в остальных доступна услуга самовывоза. Об этом RB.ru рассказал представитель сети.

«Ашан» подключил более половины супермаркетов к «СебрМаркету»

Обработкой и сбором заказов занимается команда «СберМаркета» в супермаркетах сети. 

Заказать можно до 13 тыс. наименований товаров в зависимости от размера конкретного магазина. При отсутствии того или иного продукта на полке сотрудник по телефону предложит подобрать клиенту замену. 

Минимальная сумма заказа в плановой доставке – 1000 рублей, в быстрой доставке – 400 рублей. Экспресс-доставка осуществляется от 30 минут с момента заказа, плановая доставка – к удобному для клиента времени.

Согласно данным компании, доля продовольственных товаров составляет в среднем 90%. Популярностью в основном пользуются категории ultra fresh, fresh, бакалея, напитки.

Ко второй половине года партнеры планируют подключить все оставшиеся супермаркеты к доставке и увеличим количество магазинов, в которых будет доступна экспресс-доставка. 

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Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

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