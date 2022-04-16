Антироссийские санкции спровоцировали «драму» в мировой торговле предметами искусства

Санкции, введенные в отношении российских миллиардеров, крайне негативно отразились на международной торговле предметами искусства. Сильнее всего пострадал рынок Фаберже.
«Украинская [спецоперация] испортила многое в международной торговле искусством. Для рынка Фаберже это драма. И инвесторы очень нервничают!», — признался немецкому изданию Bild представитель аукционного дома Christie’s.
Ведущим аукционным домам, Sotheby's и Christie’s, приходится отменять запланированные на лето дни русского искусства. В прошлом году одному только Sotheby’s подобные мероприятия принесли порядка €20 млн прибыли.
Как отмечает издание, олигархи из России обычно поднимали цены на аукционах. Особенной популярностью у россиян пользуются ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже в форме пасхальных яиц.
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