Audi сократит 7,5 тыс. рабочих мест в Германии

Audi, входящая в состав Volkswagen Group, намерена сократить 7,5 тыс. рабочих мест в Германии к концу 2029 года в рамках программы по оптимизации расходов, пишет газета Bild. По словам председателя генерального производственного совета Йорга Шлагбауэра, изначально рассматривалось сокращение 12 тыс. сотрудников.

По заявлению Audi, увольнения затронут только «косвенные сферы» деятельности, что позволит сохранить производственные мощности и снизить бюрократические издержки. Согласно плану, первые 6 тыс. рабочих мест будут ликвидированы к 2027 году, а ещё 1,5 тыс. — к концу 2029 года. Распределение сокращений между предприятиями в Ингольштадте и Неккарзульме пока остается открытым.

По информации Bild, компания намерена экономить более €1 млрд в год на затратах на персонал. Помимо сокращений штата, компания собирается урезать премии для сотрудников. В дальнейшем сотрудников также ждут финансовые сокращения. В течение нескольких лет будет изменено и сокращено распределение прибыли, отмечает Bild.

«Audi должна стать быстрее, маневреннее и эффективнее. Ясно одно: без кадровых изменений этого не достичь», — заявил генеральный директор Гернот Дёлльнер.

По данным Bild, в прошлом году мировые продажи Audi упали на 12%. В Китае, одном из ключевых рынков для производителя, падение составило 11%.

В середине января Bloomberg писало, что Tesla Илона Маска впервые опередила немецкую Audi по объему продаж автомобилей в 2024 году. Tesla реализовала 1,79 млн машин, в то время как Audi – 1,67 млн, что на 12% меньше, чем в прошлом году.

Ещё в ноябре журнал Manager Magazin сообщил, что Audi рассматривает возможность сокращения «тысяч» рабочих мест вне производственных линий. Тогда писали, что это связано с падением прибыли компании по итогам первых трех кварталов 2024 года. На тот момент предполагалось, что сокращения затронут около 4,5 тыс. рабочих мест в Германии.

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