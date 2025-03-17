Audi сократит 7,5 тыс. рабочих мест в Германии
Audi, входящая в состав Volkswagen Group, намерена сократить 7,5 тыс. рабочих мест в Германии к концу 2029 года в рамках программы по оптимизации расходов, пишет газета Bild. По словам председателя генерального производственного совета Йорга Шлагбауэра, изначально рассматривалось сокращение 12 тыс. сотрудников.
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По заявлению Audi, увольнения затронут только «косвенные сферы» деятельности, что позволит сохранить производственные мощности и снизить бюрократические издержки. Согласно плану, первые 6 тыс. рабочих мест будут ликвидированы к 2027 году, а ещё 1,5 тыс. — к концу 2029 года. Распределение сокращений между предприятиями в Ингольштадте и Неккарзульме пока остается открытым.
По информации Bild, компания намерена экономить более €1 млрд в год на затратах на персонал. Помимо сокращений штата, компания собирается урезать премии для сотрудников. В дальнейшем сотрудников также ждут финансовые сокращения. В течение нескольких лет будет изменено и сокращено распределение прибыли, отмечает Bild.
«Audi должна стать быстрее, маневреннее и эффективнее. Ясно одно: без кадровых изменений этого не достичь», — заявил генеральный директор Гернот Дёлльнер.
- По данным Bild, в прошлом году мировые продажи Audi упали на 12%. В Китае, одном из ключевых рынков для производителя, падение составило 11%.
- В середине января Bloomberg писало, что Tesla Илона Маска впервые опередила немецкую Audi по объему продаж автомобилей в 2024 году. Tesla реализовала 1,79 млн машин, в то время как Audi – 1,67 млн, что на 12% меньше, чем в прошлом году.
- Ещё в ноябре журнал Manager Magazin сообщил, что Audi рассматривает возможность сокращения «тысяч» рабочих мест вне производственных линий. Тогда писали, что это связано с падением прибыли компании по итогам первых трех кварталов 2024 года. На тот момент предполагалось, что сокращения затронут около 4,5 тыс. рабочих мест в Германии.
Фото на обложке: Jakub Porzycki/NurPhoto / Getty Images
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