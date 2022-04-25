Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров анонсировал запуск нового аудиосервиса

В России появится отечественный стриминговый аудиосервис – аналог Spotify, YouTube Music и подобных. Запуск платформы под рабочим названием «АудиоКлуб» анонсировал глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

В сервисе «АудиоКлуб» будет доступен весь возможный аудиоконтент, в том числе подкасты, эфиры радиостанций. В пресс-службе «Газпром-Медиа» рассказали, что на платформе также будет доступна собственная радиостанция компании «ГПМ Радио».

«Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy», – отметил глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

«АудиоКлуб» планирует поддерживать авторов контента, дикторов, начинающих ведущих, рассказал замгендиректора «Газпром-Медиа» Александр Моисеев.

По информации «РИА Новости», «АудиоКлуб» будет запущен осенью текущего года.

«АудиоКлуб» может стать потенциальной альтернативой зарубежных сервисов Spotify и YouTube Music, которые временно прекратили работу в России после начала военной операции на Украине.

«Газпром-Медиа» владеет девятью телеканалами, оператором спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и другими медиаактивами активами.

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