У H&M план «Б», Mercedes-Benz планирует продать бизнес в РФ: главные новости 26 августа

Карина Пардаева
Власти отложили переход бизнеса на новый формат электронный подписи, H&M оплатил почти на год вперед аренду за свой магазин в Москве, Mercedes-Benz намерен продать свой завод в Подмосковье и другие события 26 августа — в дайджесте RB.RU.
У H&M план «Б», Mercedes-Benz планирует продать бизнес в РФ: главные новости 26 августаКарина Пардаева
Мир
- Нидерландский город Гаага попросил, чтобы его временно освободили от исполнения антироссийских санкций ЕС. В рамках санкций в ЕС должны прекратить контракты с российскими компаниями до 10 октября, но Гаага не успевает найти замену поставкам от «Газпрома».
- Представители ЦРУ США стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями сотрудничества с Россией, пишет проправительственная газета «Ени Шафак».
Россия
- В России предложили отказаться от пластиковой упаковки для цветов. Начать можно с 1 сентября, считают в Российском экологическом операторе: организация уже разослала свои рекомендации в региональные органы управления образованием.
- Правительство РФ отложило переход бизнеса на новый формат электронный подписи — с 1 января на 1 сентября 2023 года. Это уже второй раз, когда сроки сдвигаются, переход должен был начаться в 2022 году.
Финансы
- Банк России предупредил о возвращении криптомошенников в офлайн. Они организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в криптовалютный проект вне зависимости от внутренних и внешних.
Бизнес
- H&M, объявивший об уходе с российского рынка, оплатил почти на год вперед аренду за свой магазин в Москве. Ритейлер также выплатит штрафы владельцу ТЦ «Колумбус». Общую сумму выплат оценили более чем в 400 млн рублей.
- Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Покупателем может стать дилер «Автодом».
- С лета 2023 года в России планируют начать маркировать блузки, рубашки, костюмы, пальто из искусственного меха и другую одежду. Минпромторг уже подготовил проект постановления правительства.
Фото на обложке: Unsplash
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