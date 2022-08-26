Власти отложили переход бизнеса на новый формат электронный подписи, H&M оплатил почти на год вперед аренду за свой магазин в Москве, Mercedes-Benz намерен продать свой завод в Подмосковье и другие события 26 августа — в дайджесте RB.RU.

У H&M план «Б», Mercedes-Benz планирует продать бизнес в РФ: главные новости 26 августа