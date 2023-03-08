Премия Aurora Tech Award объявила лауреаток 2022 года

Торжественная церемония награждения ежегодной премией Aurora Tech Award среди женщин-основателей ИТ-стартапов прошла 8 марта, и первые места с призовым фондом $30 тыс., $20 тыс. и $10 тыс. заняли соответственно Элизабет Мванги из Кении, Ива Гумнишка из Болгарии и Намьян Махаджан из Индии.
В 2021 году сервис пассажирских перевозок inDriver учредил премию для основательниц IT-стартапов, чьи проекты оказали наиболее весомое влияние на развитие мировой экономике в самых разных сферах: от медицины до ИИ и беспилотного транспорта.
Женщины становятся все более влиятельными в бизнесе. В списке самых прибыльных компаний Fortune 500 в 2022 году 15% руководителей (74 человека) оказались женщинами. Это вдвое больше, чем два десятка лет назад. И премия призвана привлечь внимание к их проектам.
В 2022 году на суд жюри Aurora Tech Award: The best women founded starups было представлено 400 заявок со всего мира.
На церемонии вручения наград свои проекты представили 22 участницы шортлиста. Это компании:
- 1. Startup Kola Market (Гана) — продукт, способствующий устойчивому росту малых и средних предприятий (МСП),
- 2. Gwiji For Women (Кения) — объединяет уборщиц, живущих в трущобах Найроби, с их клиентами,
- 3. Emergency Response Africa (Нигерия) — сеть служб экстренного реагирования, машин скорой помощи и больниц,
- 4. Ibu Punya Mimpi (Индонезия) — платформа онлайн-образования с возможностями трудоустройства для матерей,
- 5. aXiom Zorn Foundation (Уганда) — предоставляющий фермерам деловые и финансовые услуги проект,
- 6. Humana Digital Health (Аргентина) – виртуальный семейный доктор,
- 7. Frontida Records (США) — настраиваемые медицинские приложения,
- 8. Kaoshi Network (Нигерия) — торговая площадка, объединяющая африканцев на родине и за рубежом, позволяющая им выполнять свои финансовые обязательства,
- 9. Shemote (Пакистан) — оказывает поддержку женщинам, работающим на дому, с помощью обучения и консультаций,
- 10. Mathshub (Россия) — edtech-проект с возможностью бесплатного получения навыков фундаментального программирования и анализа данных для всех,
- 11. Caterpillarhers (Пакистан) — edtech-проект с обучением и прямым выходом на рынок труда,
- 12. Craftmerce (Нигерия) — торговая площадка, которая соединяет мелких и средних производителей и ремесленников из Африки с розничными торговцами и владельцами бизнеса из Европы и Северной Америки,
- 13. Kadamb Inclusive Learning Tools (Индия) — веб-платформа для самостоятельного обучения клиентов с ограниченными возможностями,
- 14. Humans in the Loop (Болгария) — сервис распознавания и систематизации данных,
- 15. K-12EdTech Inc. (Намибия) — приложение, которое позволяет получать образование в метавселенной,
- 16. Herconomy (Нигерия) — сообщество, предоставляющее женщинам возможность быть финансово независимыми,
- 17. HerRyde (Нигерия) — сервис такси «женщины для женщин»,
- 18. GreenAgain (Камерун) — сельхоз-стартап диагностики заболеваний растений,
- 19. MyFoodAngels (Нигерия) — торговая площадка, объединяющая фермеров и потребителей,
- 20. Sendstack (Нигерия) — цифровая логистическая инфраструктура для бизнеса в Африке,
- 21. Generation Educators (Индонезия) — образовательное решение, ориентированное на расширение прав и возможностей педагогов,
- 22. NRocket Learning (Индия) — цифровые сообщества учителей и родителей.
Подробнее о трех призерах:
1 место:
Элизабет Мванги
Gwiji (Кения)
Ее проект для женщин-уборщиц назван лучшим из-за
2 место:
Ива Гумнишка
Humans in the Loop (Болгария)
Ее проект распознавания и систематизации данных компьютером привлек внимание благодаря
3 место:
Намья Махаджан
Rocket Learning (Индия)
Ее проект сообществ учителей и родителей признан лучшим за
Фото на обложке: Unsplash
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