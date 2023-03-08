Премия Aurora Tech Award объявила лауреаток 2022 года

Торжественная церемония награждения ежегодной премией Aurora Tech Award среди женщин-основателей ИТ-стартапов прошла 8 марта, и первые места с призовым фондом $30 тыс., $20 тыс. и $10 тыс. заняли соответственно Элизабет Мванги из Кении, Ива Гумнишка из Болгарии и Намьян Махаджан из Индии.

В 2021 году сервис пассажирских перевозок inDriver учредил премию для основательниц IT-стартапов, чьи проекты оказали наиболее весомое влияние на развитие мировой экономике в самых разных сферах: от медицины до ИИ и беспилотного транспорта.

Женщины становятся все более влиятельными в бизнесе. В списке самых прибыльных компаний Fortune 500 в 2022 году 15% руководителей (74 человека) оказались женщинами. Это вдвое больше, чем два десятка лет назад. И премия призвана привлечь внимание к их проектам.

В 2022 году на суд жюри Aurora Tech Award: The best women founded starups было представлено 400 заявок со всего мира.

На церемонии вручения наград свои проекты представили 22 участницы шортлиста. Это компании:

1. Startup Kola Market (Гана) — продукт, способствующий устойчивому росту малых и средних предприятий (МСП),

2. Gwiji For Women (Кения) — объединяет уборщиц, живущих в трущобах Найроби, с их клиентами,

3. Emergency Response Africa (Нигерия) — сеть служб экстренного реагирования, машин скорой помощи и больниц,

4. Ibu Punya Mimpi (Индонезия) — платформа онлайн-образования с возможностями трудоустройства для матерей,

5. aXiom Zorn Foundation (Уганда) — предоставляющий фермерам деловые и финансовые услуги проект,

6. Humana Digital Health (Аргентина) – виртуальный семейный доктор,

7. Frontida Records (США) — настраиваемые медицинские приложения,

8. Kaoshi Network (Нигерия) — торговая площадка, объединяющая африканцев на родине и за рубежом, позволяющая им выполнять свои финансовые обязательства,

9. Shemote (Пакистан) — оказывает поддержку женщинам, работающим на дому, с помощью обучения и консультаций,

10. Mathshub (Россия) — edtech-проект с возможностью бесплатного получения навыков фундаментального программирования и анализа данных для всех,

11. Caterpillarhers (Пакистан) — edtech-проект с обучением и прямым выходом на рынок труда,

12. Craftmerce (Нигерия) — торговая площадка, которая соединяет мелких и средних производителей и ремесленников из Африки с розничными торговцами и владельцами бизнеса из Европы и Северной Америки,

13. Kadamb Inclusive Learning Tools (Индия) — веб-платформа для самостоятельного обучения клиентов с ограниченными возможностями,

14. Humans in the Loop (Болгария) — сервис распознавания и систематизации данных,

15. K-12EdTech Inc. (Намибия) — приложение, которое позволяет получать образование в метавселенной,

16. Herconomy (Нигерия) — сообщество, предоставляющее женщинам возможность быть финансово независимыми,

17. HerRyde (Нигерия) — сервис такси «женщины для женщин»,

18. GreenAgain (Камерун) — сельхоз-стартап диагностики заболеваний растений,

19. MyFoodAngels (Нигерия) — торговая площадка, объединяющая фермеров и потребителей,

20. Sendstack (Нигерия) — цифровая логистическая инфраструктура для бизнеса в Африке,

21. Generation Educators (Индонезия) — образовательное решение, ориентированное на расширение прав и возможностей педагогов,

22. NRocket Learning (Индия) — цифровые сообщества учителей и родителей.

Подробнее о трех призерах:

1 место:

Элизабет Мванги

Gwiji (Кения)

Ее проект для женщин-уборщиц назван лучшим из-за расширения экономических возможностей работниц в Найроби, за создание невероятной идеи и ощутимой помоци сообществу.

2 место:

Ива Гумнишка

Humans in the Loop (Болгария)

Ее проект распознавания и систематизации данных компьютером привлек внимание благодаря поддержанию технологий ИИ и отражение силы и щедрости человека, стоящего за технологиями.

3 место:

Намья Махаджан

Rocket Learning (Индия)

Ее проект сообществ учителей и родителей признан лучшим за предоставление дошкольного образования семьям с низким доходом, за создание экономически эффективной и масштабируемой модели, которая может повлиять на будущее детей уже сегодня.

Фото на обложке: Unsplash