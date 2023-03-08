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Премия Aurora Tech Award объявила лауреаток 2022 года

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Торжественная церемония награждения ежегодной премией Aurora Tech Award среди женщин-основателей ИТ-стартапов прошла 8 марта, и первые места с призовым фондом $30 тыс., $20 тыс. и $10 тыс. заняли соответственно Элизабет Мванги из Кении, Ива Гумнишка из Болгарии и Намьян Махаджан из Индии.

Премия Aurora Tech Award объявила лауреаток 2022 года

В 2021 году сервис пассажирских перевозок inDriver учредил премию для основательниц IT-стартапов, чьи проекты оказали наиболее весомое влияние на развитие мировой экономике в самых разных сферах: от медицины до ИИ и беспилотного транспорта. 

Женщины становятся все более влиятельными в бизнесе. В списке самых прибыльных компаний Fortune 500 в 2022 году 15% руководителей (74 человека) оказались женщинами. Это вдвое больше, чем два десятка лет назад. И премия призвана привлечь внимание к их проектам.

В 2022 году на суд жюри Aurora Tech Award: The best women founded starups было представлено 400 заявок со всего мира.

На церемонии вручения наград свои проекты представили 22 участницы шортлиста. Это компании:

  •  1. Startup Kola Market (Гана) — продукт, способствующий устойчивому росту малых и средних предприятий (МСП),
  • 2. Gwiji For Women (Кения) — объединяет уборщиц, живущих в трущобах Найроби, с их клиентами,
  • 3. Emergency Response Africa (Нигерия) — сеть служб экстренного реагирования, машин скорой помощи и больниц,
  • 4. Ibu Punya Mimpi (Индонезия) — платформа онлайн-образования с возможностями трудоустройства для матерей,
  • 5. aXiom Zorn Foundation (Уганда) — предоставляющий фермерам деловые и финансовые услуги проект,
  • 6. Humana Digital Health (Аргентина) – виртуальный семейный доктор,
  • 7. Frontida Records (США) — настраиваемые медицинские приложения,
  • 8. Kaoshi Network (Нигерия) — торговая площадка, объединяющая африканцев на родине и за рубежом, позволяющая им выполнять свои финансовые обязательства,
  • 9. Shemote (Пакистан) — оказывает поддержку женщинам, работающим на дому, с помощью обучения и консультаций,
  • 10. Mathshub (Россия) — edtech-проект с возможностью бесплатного получения навыков фундаментального программирования и анализа данных для всех,
  • 11. Caterpillarhers (Пакистан) — edtech-проект с обучением и прямым выходом на рынок труда,
  • 12. Craftmerce (Нигерия) — торговая площадка, которая соединяет мелких и средних производителей и ремесленников из Африки с розничными торговцами и владельцами бизнеса из Европы и Северной Америки,
  • 13. Kadamb Inclusive Learning Tools (Индия) — веб-платформа для самостоятельного обучения клиентов с ограниченными возможностями,
  • 14. Humans in the Loop (Болгария) — сервис распознавания и систематизации данных,
  • 15. K-12EdTech Inc. (Намибия) — приложение, которое позволяет получать образование в метавселенной,
  • 16. Herconomy (Нигерия) — сообщество, предоставляющее женщинам возможность быть финансово независимыми,
  • 17. HerRyde (Нигерия) — сервис такси «женщины для женщин»,
  • 18. GreenAgain (Камерун) — сельхоз-стартап диагностики заболеваний растений,
  • 19. MyFoodAngels (Нигерия) — торговая площадка, объединяющая фермеров и потребителей,
  • 20. Sendstack (Нигерия) — цифровая логистическая инфраструктура для бизнеса в Африке,
  • 21. Generation Educators (Индонезия) — образовательное решение, ориентированное на расширение прав и возможностей педагогов,
  • 22. NRocket Learning (Индия) — цифровые сообщества учителей и родителей.

Подробнее о трех призерах:

1 место: 

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Элизабет Мванги

Gwiji (Кения)

Ее проект для женщин-уборщиц назван лучшим из-за расширения экономических возможностей работниц в Найроби, за создание невероятной идеи и ощутимой помоци сообществу.

2 место:

Ива Гумнишка

Humans in the Loop (Болгария)

Ее проект распознавания и систематизации данных компьютером привлек внимание благодаря поддержанию технологий ИИ и отражение силы и щедрости человека, стоящего за технологиями.

3 место:

Намья Махаджан

Rocket Learning (Индия)

Ее проект сообществ учителей и родителей признан лучшим за предоставление дошкольного образования семьям с низким доходом, за создание экономически эффективной и масштабируемой модели, которая может повлиять на будущее детей уже сегодня. 

Фото на обложке: Unsplash

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