На ВЭФ-2021 презентуют Aurus на водородном топливе

Российский автомобиль премиум-класса Aurus на водородном топливе представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке.

На форуме также продемонстрируют и серийную версию модели Senat, сообщило РИА Новости.

Первый лабораторный образец Aurus на водороде был презентован в мае. Его тест-драйв провел глава Минпромторга России Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.

Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.