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На ВЭФ-2021 презентуют Aurus на водородном топливе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский автомобиль премиум-класса Aurus на водородном топливе представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке.

На ВЭФ-2021 презентуют Aurus на водородном топливе

На форуме также продемонстрируют и серийную версию модели Senat, сообщило РИА Новости.

Первый лабораторный образец Aurus на водороде был презентован в мае. Его тест-драйв провел глава Минпромторга России Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.

Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.

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Фото: официальная страница Aurus в Facebook

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