На ВЭФ-2021 презентуют Aurus на водородном топливе

Российский автомобиль премиум-класса Aurus на водородном топливе представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке.
На форуме также продемонстрируют и серийную версию модели Senat, сообщило РИА Новости.
Первый лабораторный образец Aurus на водороде был презентован в мае. Его тест-драйв провел глава Минпромторга России Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.
Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.
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Фото: официальная страница Aurus в Facebook
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