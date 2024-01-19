Автомобили Aurus планируют собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Компания уже ищет сотрудников в городе. Сейчас их выпускают в Елабуге. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам собеседников издания, интерес к заводу в Петербурге появился на фоне планов участия в проекте «Газпрома». Предприятие в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus.
Аналитики считают, что для Aurus площадка Toyota подходит лучше, чем для сборки грузовики «Алмаз-Антея», о которой шла речь прежде.
Aurus принадлежит ФГУП НАМИ (63,5%), арабскому фонду Tawazun (36%) и «Соллерс» (0,5%). С середины 2021 года Aurus серийно выпускают в Елабуге, в том числе сварка и окраска кузовов ведется на базе площадки «Соллерс». Сейчас производятся Aurus Senat и внедорожник Komendant. Объемы выпуска неизвестны.
Фото на обложке: Zhuravlev Andrey /
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