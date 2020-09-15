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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по авторским турам
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Евгения Хрисанфова
С 15 по 17 сентября состоится конференция Beguide Conf, посвященная теме развития авторского туризма. Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.
Открыта регистрация на онлайн-конференцию по авторским турамЕвгения Хрисанфова
Присоединиться к конференции приглашаются представители малого бизнеса из сферы туризма, туристических продуктов и сервисов, а также гиды, эксперты и организаторы путешествий.
В программе выступления спикеров на следующие темы:
- отличия авторских туров от других предложений;
- юридические вопросы;
- выбор ниши для проекта;
- отношения с клиентами;
- эмоции как драйвер роста продаж;
- продвижение туров и т.д.
Эксперты:
- Елена Белоусова, основатель компании Travel Marketing;
- Анна Пшишилны, основатель Itinero Travel;
- Дмитрий Лемешев, сооснователь Caucasus Explorer;
- Сергей Лозовой, сооснователь компании «Ген путешествий»
- Кирилл Мухамедов, руководитель «Этно-Трэвел» и другие.
На конференции основной акцент будет сделан на понимание, переосмысление и построение новой стратегии развития в отрасли авторских туров после пандемии. Одно ясно наверняка — как раньше уже не будет. Изменился рынок, изменились условия работы, изменились клиенты. И мы постараемся в этом разобраться
Количество мест ограничено. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: Maria Savenko / Shutterstock
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