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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по авторским турам

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 15 по 17 сентября состоится конференция Beguide Conf, посвященная теме развития авторского туризма. Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по авторским турам

Присоединиться к конференции приглашаются представители малого бизнеса из сферы туризма, туристических продуктов и сервисов, а также гиды, эксперты и организаторы путешествий.

В программе выступления спикеров на следующие темы:

  • отличия авторских туров от других предложений;
  • юридические вопросы;
  • выбор ниши для проекта;
  • отношения с клиентами;
  • эмоции как драйвер роста продаж;
  • продвижение туров и т.д.

Эксперты:

  • Елена Белоусова, основатель компании Travel Marketing;
  • Анна Пшишилны, основатель Itinero Travel;
  • Дмитрий Лемешев, сооснователь Caucasus Explorer;
  • Сергей Лозовой, сооснователь компании «Ген путешествий»
  • Кирилл Мухамедов, руководитель «Этно-Трэвел» и другие.
На конференции основной акцент будет сделан на понимание, переосмысление и построение новой стратегии развития в отрасли авторских туров после пандемии. Одно ясно наверняка — как раньше уже не будет. Изменился рынок, изменились условия работы, изменились клиенты. И мы постараемся в этом разобраться
Ольга Бортникова, основатель YouTravel.me и организатор конференции Beguide Conf

Количество мест ограничено. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Maria Savenko / Shutterstock

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