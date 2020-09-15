Открыта регистрация на онлайн-конференцию по авторским турам

С 15 по 17 сентября состоится конференция Beguide Conf, посвященная теме развития авторского туризма. Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

Присоединиться к конференции приглашаются представители малого бизнеса из сферы туризма, туристических продуктов и сервисов, а также гиды, эксперты и организаторы путешествий.

В программе выступления спикеров на следующие темы:

отличия авторских туров от других предложений;

юридические вопросы;

выбор ниши для проекта;

отношения с клиентами;

эмоции как драйвер роста продаж;

продвижение туров и т.д.

Эксперты:

Елена Белоусова, основатель компании Travel Marketing;

Анна Пшишилны, основатель Itinero Travel;

Дмитрий Лемешев, сооснователь Caucasus Explorer;

Сергей Лозовой, сооснователь компании «Ген путешествий»

Кирилл Мухамедов, руководитель «Этно-Трэвел» и другие.

На конференции основной акцент будет сделан на понимание, переосмысление и построение новой стратегии развития в отрасли авторских туров после пандемии. Одно ясно наверняка — как раньше уже не будет. Изменился рынок, изменились условия работы, изменились клиенты. И мы постараемся в этом разобраться Ольга Бортникова, основатель YouTravel.me и организатор конференции Beguide Conf

Количество мест ограничено. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.





Фото на обложке: Maria Savenko / Shutterstock