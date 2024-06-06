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Средняя стоимость авто с пробегом за год выросла на 11%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За год подержанные автомобили подорожали на 11%, цены на новые снизились на 1,6%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

Средняя стоимость авто с пробегом за год выросла на 11%

Средняя цена на подержанные автомобили по итогам мая осталась на уровне апрельских результатов и составила 2,1 млн рублей, на новые — 3,63 млн рублей.

Дешевле всего авто с пробегом можно купить в Тульской и Ульяновской областях, новые — Новосибирской, Псковской и Ярославской областях.

Специалисты сервиса «Авто.ру. Оценка» анализировали средние цены новых машин и авто с пробегом возрастом до 15 лет.

Фото на обложке: Unsplash

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