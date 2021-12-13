Рынку легковых автомобилей в России предрекли падение в 2022 году

Аналитики агентства Russian Automotive Market Research спрогнозировали сокращение продаж легковых автомобилей на 1,3% в 2022 году. Среди причин — дефицит автомобилей и отказ клиентов от покупки на фоне роста цен.

Пессимистичный прогноз специалистов включает падение рынка на 2,6%, сообщил «Коммерсантъ».

В январе-сентябре рынок легковых машин вырос на 9%, до 1,3 млн автомобилей. Его динамика постепенно замедляется: с августа дефицит машин на рынке значительно увеличился, и сейчас продажи автомобилей во всех сегментах ограничены объемом доступного предложения.

Например, исходя из данных АЕБ по рынку легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), в последние месяцы продажи не превышали 126 тыс. машин в месяц.

По ожиданиям дилеров и аналитиков, такое количество доступных для покупки автомобилей будет и в декабре.

В агентстве исходят из того, что дефицит легковых автомобилей в стране продлится до середины 2022 года, а сроки поставок машин, соответственно, останутся длинными. Сейчас они варьируются от нескольких месяцев до года по определенным моделям и опциям. Рост цен на автомобили также продолжится, считают в агентстве, и это «может привести к тому, что часть покупателей будет отказываться от приобретения нового автомобиля».

Эксперт «ВТБ Капитала»Владимир Беспалов считает, что влияние цены не так критично для сегмента LCV, так как для бизнеса рост цен не столь ощутим из-за возможности переложить его в цену услуги.

На этом фоне и за счет развития e-commerce и восстановления деловой активности рынок коммерческого транспорта в целом чувствует себя лучше, чем сегмент легковых машин. При этом дефицит предложения на нем также, вероятно, менее ощутим из-за меньших по сравнению с рынком легковых автомобилей объемов, заключил он.

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