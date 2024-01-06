Продажи легковых, легких коммерчечких, грузовых автомобилей и автобусов в России по итогам 2023 года выросли на 60% и превысили 1,3 млн штук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.

В 2023 году продажи новых авто подскочили на 60%