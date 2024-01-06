В 2023 году продажи новых авто подскочили на 60%

Продажи легковых, легких коммерчечких, грузовых автомобилей и автобусов в России по итогам 2023 года выросли на 60% и превысили 1,3 млн штук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.
По данным ведомства, половину этого объма составляют машины российского производства. При этом продажи новых легковушек за год выросли на 62% в годовом выражении и превысили 1,056 млн штук, LCV — на 35%, до 105 тыс. штук. Рынок грузовиков за это время вырос на 74%, до 140,2 тыс. штук, а рынок автобусов увеличился до 17,8 тыс. штук.
Самой продаваемой моделью в 2023 году стала Lada Granta, затем идет Haval Jolion, тройку лидеров замыкает Lada Niva. В сегменте легких коммерческих автомобилей — ГАЗ и автомобили, произведенные на базе ГАЗ, УАЗ. Среди грузовиков — «Камаз» и автомобили, произведенные на базе «Камаза», Sitrak, Shacman и Faw.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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