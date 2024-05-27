Российские дилеры стали отказываться от ввоза авто по параллельному импорту

Российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта. Например, в сервисе «Авто.ру» сообщили, что количество предложений по продаже таких авто остановилось на отметке 10 тыс.
Среди причин — увеличение тарифов на утилизационный сбор и сложности в обслуживании машин, передают «Известия».
Потерю интереса к таким машинам подтвердили и другие участники рынка. За два месяца этого года количество выданных ЗОЕТС составило всего около 4,5 тыс., хотя в сентябре 2023 года выдали 40 тыс. таких документов, заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
С 1 апреля 2024 года правительство ужесточило контроль за ввозом машин из стран Евразийского экономического союза. Приобретать автомобили и завозить их в страну по «серым» схемам будет невозможно, поскольку владельцам придется оплачивать все таможенные пошлины.
Проще купить машины для личного пользования у продавцов, которые закрыли необходимые платежи. Но так как импортируемые экземпляры будут проходить растаможку с учетом всех налоговых обязательств, автотранспорт сильно подорожает, объяснял RB.RU международный инвестиционный консультант экономико-технологической зоны YEDA Олег Свистовцев.
Фото на обложке: Unsplash
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