Автодилеры попросили сохранить нулевую пошлину на электромобили

Отказ от этой меры, считают в РОАД, может негативно сказаться на росте доли электрокаров в стране, сообщило РИА Новости.

Ранее за продление нулевой пошлины также выступили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Там пояснили, что отказ в противном случае, приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж.

В свою очередь в Минпромторге призывали отказаться от продления нулевой ставки на ввоз электромобилей. «Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также напомнили о недавнем утверждении концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России до 2030 года.

В мае прошлого года обнулили пошлину на ввоз электроавтомобилей в страны ЕАЭС для развития зарядной инфраструктуры. Она действует до конца этого года.

В августе «Ведомости» писали, что в ЕЭК со стороны Беларуси поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.

Совет комиссии на заседании 29 октября уже рассмотрел вопрос продления нулевой пошлины до 2024 года, но итоги совещания еще не обнародовали.

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