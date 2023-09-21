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Аналитики «Авито» составили рейтинг ликвидности подержанных автомобилей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики «Авито» составили рейтинг ликвидности подержанных автомобилей – тех, которые часто продаются за один день. В ходе исследования выяснилось, что на данный момент китайский автомобиль можно продать также быстро, как европейский или японский.

Аналитики «Авито» составили рейтинг ликвидности подержанных автомобилей

Сервис «Авито Авто» на основе данных о продажах на собственной платформе составил рейтинг автомобилей, которые можно продать быстрее других – за один день или меньше.

В исследовании рассматривались две возрастные группы машин: от 1 до 3 лет и от 4 до 6 лет.

В первой возрастной категории лидером стал китайский Haval Jolion со средней скоростью сделки менее одних суток. На втором и третьем местах расположилась представители корейского автопрома Kia Seltos и Kia Rio.

Во второй возрастной группе на первом месте расположился японский Mitsubishi Outlander. В тройку вошли Kia Rio и Hyundai Solaris.

«На сегодняшний день китайские автомобили с пробегом продаются в России так же быстро, как и уже хорошо знакомые европейские, корейские и японские бренды», – отметил директор по новым бизнес моделям «Авито Авто» Николай Манайкин.

Фото на обложке: Fahroni / Shutterstock

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