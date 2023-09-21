Аналитики «Авито» составили рейтинг ликвидности подержанных автомобилей – тех, которые часто продаются за один день. В ходе исследования выяснилось, что на данный момент китайский автомобиль можно продать также быстро, как европейский или японский.
Сервис «Авито Авто» на основе данных о продажах на собственной платформе составил рейтинг автомобилей, которые можно продать быстрее других – за один день или меньше.
В исследовании рассматривались две возрастные группы машин: от 1 до 3 лет и от 4 до 6 лет.
В первой возрастной категории лидером стал китайский Haval Jolion со средней скоростью сделки менее одних суток. На втором и третьем местах расположилась представители корейского автопрома Kia Seltos и Kia Rio.
Во второй возрастной группе на первом месте расположился японский Mitsubishi Outlander. В тройку вошли Kia Rio и Hyundai Solaris.
«На сегодняшний день китайские автомобили с пробегом продаются в России так же быстро, как и уже хорошо знакомые европейские, корейские и японские бренды», – отметил директор по новым бизнес моделям «Авито Авто» Николай Манайкин.
Фото на обложке: Fahroni /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
ВОЗМОЖНОСТИ
21 сентября 2023
21 сентября 2023
22 сентября 2023