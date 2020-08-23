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Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Россияне смогут регистрировать автомобили и другие транспортные средства в МФЦ. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Услуга будет доступна только в тех МФЦ, где есть нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — следует из сообщения правительства.

Как отмечают в кабмине, услуга упростит процедуру госрегистрации, сэкономит время владельцам машин и расширит спектр услуг, которые предоставляет МФЦ.

Фото: Minerva Studio / Shutterstock

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