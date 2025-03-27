Автомобили с пробегом в России могут подорожать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на импортные машины. Об этом «РИА Новости» сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Давыдова.

В России спрогнозировали рост цен на машины с пробегом из-за пошлин в США

https://rb.ru/news/auto-prices/

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