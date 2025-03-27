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В России спрогнозировали рост цен на машины с пробегом из-за пошлин в США

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Автомобили с пробегом в России могут подорожать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на импортные машины. Об этом «РИА Новости» сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Давыдова.

В России спрогнозировали рост цен на машины с пробегом из-за пошлин в США
  1. Новости

По ее словам, облагаемые этими пошлинами страны могут принять зеркальные меры в отношении американских автомобилей и повысить цены на запчасти для них, чтобы компенсировать потери. Из-за этого ремонт подержанных машин в России и, следовательно, их стоимость тоже подорожают, пояснила эксперт.

Контекст. 26 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на автомобили и запчасти, которые произведены за пределами США. Новые тарифы вступят в силу в начале апреля. В администрации Трампа ожидают, что эти пошлины будут приносить Соединенным Штатам $100 млрд дохода ежегодно.

  • Financial Times отмечает, что решение американского президента может привести к полномасштабной торговой войне, если государства Азии, Европы и Северной Америки введут ответные тарифы. Премьер-министр Японии Сигэру Исибу, в частности, заявил, что Токио рассматривает «все варианты», а власти Южной Кореи пообещали принять «экстренные меры».
  • Ответ на введенные Трампом пошлины также готовят власти Евросоюза. «Мы сожалеем о введении этих мер, но активно готовимся к ним», — заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, пишет Reuters.

Фото на обложке: Obi / Unsplash

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