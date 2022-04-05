Продажи автомобилей в России в марте рухнули почти вдвое

В «Автостате подсчитали», что продажи автомобилей в России в марте текущего года рухнули почти вдвое. Прошлый месяц стал одним из худших для автомобильного рынка за последние 15 лет.
В марте автомобильный рынок столкнулся с одним из худших показателей продаж за последние 15 лет, пишет «Автостат».
За месяц россияне купили 78,9 тыс. легковых машин, что на 43% меньше, чем в марте прошлого года. В агентстве подсчитали, что с таким показателем рынок не завершал март в течение последних 15 лет.
Худшим месяцем в истории автомобильного рынка России стал март 2020 года, когда россияне купили всего 54,5 тыс. легковых машин. Таким же неудачным для рынка, как март 2022 года, стали май 2020-ого, январь 2017-ого и февраль 2010-ого.
Эксперты объяснили упадок рынка последствиями военной операции на Украине – ограничение работы автопроизводителей в России, приостановка поставок, рост цен. В марте средняя цена на новые автомобили в России выросла на 35-45%.
Фото на обложке: Vereshchagin Dmitry /
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