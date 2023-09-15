Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под американские санкции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» 14 сентября внесли в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Эксперты уверены, что санкции мало повлияют на компании, так как они подготовились и прекратили свое присутствие в западных юрисдикциях, узнали «Ведомости».

«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под американские санкции

В «АвтоВАЗе», «Москвиче» от комментариев отказались. В «Соллерс» не ожидают последствий от санкций, так как за прошедший год бизнес компании полностью перестроили на «санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».

После начала спецоперации на Украине «Соллерс» лишился своих партнеров — Ford, Mazda и Isuzu, которые обеспечивали загрузку площадок в Елабуге, Владивостоке и частично в Ульяновске. После этого компания стала сотрудничать с китайским автоконцерном JAC. Последний также стал основой и для проекта «Москвич».  

«АвтоВАЗ» запустил производство китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

Фото на обложке: Jenson / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентября
  2. 2 Qiwi разделит бизнес в ноябре, смягчение запрета на ввоз личных товаров в ЕС: главное 13 сентября
  3. 3 Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России
  4. 4 Qiwi завершит реструктуризацию бизнеса на российский и международный в ноябре 2023 года
  5. 5 5 стартапов из сферы ИИ, которые не оправдали ожидания инвесторов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

15 сентября 2023

ColorOSHack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ