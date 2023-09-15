«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под американские санкции

Российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» 14 сентября внесли в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Эксперты уверены, что санкции мало повлияют на компании, так как они подготовились и прекратили свое присутствие в западных юрисдикциях, узнали «Ведомости».
В «АвтоВАЗе», «Москвиче» от комментариев отказались. В «Соллерс» не ожидают последствий от санкций, так как за прошедший год бизнес компании полностью перестроили на «санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».
После начала спецоперации на Украине «Соллерс» лишился своих партнеров — Ford, Mazda и Isuzu, которые обеспечивали загрузку площадок в Елабуге, Владивостоке и частично в Ульяновске. После этого компания стала сотрудничать с китайским автоконцерном JAC. Последний также стал основой и для проекта «Москвич».
«АвтоВАЗ» запустил производство китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
Фото на обложке: Jenson /
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