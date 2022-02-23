Почти 80% россиян приходится экономить на обслуживании своих авто — исследование

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство россиян (79%) в последнее время стали экономить на обслуживании своих автомобилей.
Большинство участников опроса (44%) признались, что стали реже посещать автомойки, а еще 40% стараются покупать более дешевые запчасти и расходные материалы. 4% респондентов рассказали, что реже проводят плановую диагностику транспортного средства.
В связи с сокращением расходов на обслуживание авто россияне предпочитают лучше изучать подержанные машины перед их покупкой. 94% автолюбителей обязательно проверяют техническое состояние подержанного авто перед тем, как его купить.
36% опрошенных рассказали, что проводят полную диагностику перед покупкой машины в автосервисе. Вследствие этого, по данным «ВсеИнструменты.ру», растет спрос российских компаний на диагностическое оборудование — в январе 2022 года он увеличился на 60% по сравнению январем 2021 года.
Сильнее закупки диагностического оборудования выросли Самаре — 333%. Кроме того, этот показатель значительно вырос в Туле (325%), Воронеже (287%) и Саратове (150%). Организации из Москвы и Санкт-Петербурга увеличили закупки оборудования на 89% и 47% соответственно.
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