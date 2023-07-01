Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Кабмин расширил список авансируемого на 80% при госзакупках оборудования

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня оборудования, поставки которого авансируются в рамках госзакупки в объеме не менее 80% цены контракта.

Кабмин расширил список авансируемого на 80% при госзакупках оборудования

В список добавлено еще 10 позиций, как указано на официальном сайте правительства РФ.

Это дополнительные виды металлургического и подъемно-транспортного оборудования, среди которых, например, строительные краны, промышленные камеры, подъемные машины для складов, лифты, электропечи и пр.

Механизм авансирования госзакупок промышленной продукции действует с конца 2022 года и направлен на поддержку производителей станкоинструментальной отрасли. И новое постановление — очередная мера такой поддержки со стороны правительства.

«Расширение этого механизма позволит ускорить процесс наращивания производственных мощностей и нарастить объемы выпускаемой продукции», — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Онлайн-оформление ДТП и снижение ставок по микрозаймам: нововведения июля
  2. 2 В России начал действовать федеральный стандарт «все включено» для отелей
  3. 3 Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительный налог на высокие доходы
  4. 4 Может ли Россия использовать опыт криптоюаня в пилотировании цифрового рубля?
  5. 5 Что несет цифровой рубль для бизнеса — потенциальные риски и преимущества
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2023

Грант на создание или развитие городских ферм

01 июля 2023

Субсидии для МСП, привлекающих инвестиции на фондовой бирже

02 июля 2023

Мастера.Local

Все ВОЗМОЖНОСТИ