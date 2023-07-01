Кабмин расширил список авансируемого на 80% при госзакупках оборудования

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня оборудования, поставки которого авансируются в рамках госзакупки в объеме не менее 80% цены контракта.
В список добавлено еще 10 позиций, как указано на официальном сайте правительства РФ.
Это дополнительные виды металлургического и подъемно-транспортного оборудования, среди которых, например, строительные краны, промышленные камеры, подъемные машины для складов, лифты, электропечи и пр.
Механизм авансирования госзакупок промышленной продукции действует с конца 2022 года и направлен на поддержку производителей станкоинструментальной отрасли. И новое постановление — очередная мера такой поддержки со стороны правительства.
«Расширение этого механизма позволит ускорить процесс наращивания производственных мощностей и нарастить объемы выпускаемой продукции», — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.
Фото на обложке: Unsplash
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