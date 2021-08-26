Российский стартап Avant Space запустит рекламу в космосе

Российский стартап Avant Space (AS) создаст мобильное приложение для распознавания изображений из космоса. На разработку компания получит грант в размере 3 млн рублей.

Спутники компании, оснащенные лазерами, будут образовывать в небе светящиеся логотипы заказчиков рекламы. Для этого AS понадобится 20-30 спутников весом 7,5 кг каждый. Сами аппараты AS сначала будет покупать, затем планирует разрабатывать собственные, сообщили «Ведомости».

Реклама будет появляться при прохождении спутников над мегаполисами. Размер космического рекламного баннера будет примерно как три полные Луны

Запуск космических аппаратов на орбиту высотой 600 км для демонстрации изображений компаний любой сложности обойдется стартапу в $20–30 млн.

Стоимость показа над десятью различными городами планеты обойдется заказчику примерно в $140 тысяч. При этом время показа рекламы не сообщается.

Компания будет использовать коррекционные ионные двигатели и системы стабилизации массивов лазеров, чтобы спутники выстраивались в нужном порядке, а лазеры стабильно целились в одну точку.

Разработчики предупредили, что в непогоду лазерного освещения со спутников не будет видно.