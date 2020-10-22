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Авиакомпании попросили у властей еще 50 млрд рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство выделить авиаотрасли дополнительные 50 млрд рублей в качестве поддержки. Об этом пишут «Ведомости».

Авиакомпании попросили у властей еще 50 млрд рублей

Обращение было направлено в Минтранс. Сейчас оно находится на рассмотрении, рассказали в ведомстве.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что власти не планируют выделять дополнительные деньги для компенсации расходов авиакомпаний, пострадавших во время пандемии. При этом механизм распределения уже выделенных субсидий будет изменен.

Дитрих рассказывал, что сейчас авиакомпании подают заявки на субсидии. На 2020 год правительство выделило на возмещение убытков авиаторов 23,4 млрд рублей.

Компаниям нужно подать заявку в Росавиацию. Средства направляются на:

  • зарплаты авиационному персоналу (не меньше 60% от общего объема субсидии),
  • лизинговые платежи (не больше 30% от общего объема),
  • оплату стоянки воздушных судов (не больше 10% от общего объема),
  • операционную деятельность,
  • содержание имущества.

Сейчас авиакомпании могут получить 365 рублей за каждого пассажира, который был потерян в феврале-июле относительно аналогичного месяца 2019 года. При полном обнулении трафика компании могли бы получить только 15 млрд рублей из выделенных 23,4 млрд рублей, отмечает издание.

Чтобы авиаперевозчики могли рассчитывать и на оставшиеся средства, Минтранс предлагает:

  1. расширить программу субсидирования для потерь, которые понесли авиакомпании до сентября включительно;
  2. разрешить направлять деньги на техобслуживание парка судов и авиадвигателей;
  3. увеличить ставку расходов на одного потерянного пассажира с 365 до 840 рублей.

На начало августа Росавиация одобрила 78 заявок от авиакомпаний на сумму 11,7 млрд рублей.

Фото: AppleZoomZoom / Shutterstock

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