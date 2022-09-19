В Саудовской Аравии создали авиакомпанию для полетов в город будущего Neom

В Саудовской Аравии создали международную авиакомпанию для полетов в город будущего Neom. Перевозчик организует перелеты в столицы Европы и Азии.

Размер инвестиций в третью авиакомпанию неизвестен, но по данным Arabian Business, строительство Neom оценивается в $500 млрд. Поэтому затраты на перевозчика могут быть внушительными.

Neom займет 26,5 тыс. кв. км и протянется на 170 км вдоль побережья Красного моря вблизи границ Иордании, Египта и Израиля. Поселиться в мегаполисе люди смогут не раньше 2030 года, но на территории будущего города уже есть собственный аэропорт Neom Bay.

Попасть в Neom можно из Эр-Рияда и Дубая, а рейсы выполняет национальный перевозчик Saudia и отдельно созданная компания RIA.

Проект Neom анонсировал 24 октября 2017 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Суд. Автоматизированный город окажется вне «существующих государственных стандартов» и будет работать полностью на «чистой» энергии, рассказал принц. По его словам, в высокотехнологичном городе «не будет места всему традиционному».

Тогда же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о своем участии в создании на территории Саудовской Аравии «города будущего» Ниом. Фонд займется привлечением в проект российских высокотехнологических компаний.

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