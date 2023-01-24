Пассажиропоток авиакомпаний упал на 17% из-за закрытия южных аэропортов

Пассажиропоток авиакомпаний упал почти на 17% из-за закрытия аэропортов на юге России. Минтранс рассчитывал на цифру в 100 млн человек за год, но компании перевезли только 95 млн.

Данные о пассажиропотоке на внутренних авиарейсах привел глава Минтранса Виталий Савельев.

В 2022 году авиакомпании перевезли 95 млн человек при прогнозе в 100 млн человек. В 2021 году пассажиропоток составил 111 млн человек, то есть падение за год почти достигло 17%. По словам Савельева, причиной снижения пассажиропотока стало закрытие аэропортов в южной части России.

По прогнозам Минтранса, российские авиакомпании в 2023 году перевезут 101 млн человек.

После начала спецоперации на Украине Росавиация ввела запрет на полеты в нескольких городах страны. На данный момент аэропорты закрыты в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Симферополе, Элисте, Ростове-на-Дону, Воронеже, Брянске, Курске, Липецке, Белгороде.

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