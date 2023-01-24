Пассажиропоток авиакомпаний упал на 17% из-за закрытия южных аэропортов

Пассажиропоток авиакомпаний упал почти на 17% из-за закрытия аэропортов на юге России. Минтранс рассчитывал на цифру в 100 млн человек за год, но компании перевезли только 95 млн.
Данные о пассажиропотоке на внутренних авиарейсах привел глава Минтранса Виталий Савельев.
В 2022 году авиакомпании перевезли 95 млн человек при прогнозе в 100 млн человек. В 2021 году пассажиропоток составил 111 млн человек, то есть падение за год почти достигло 17%. По словам Савельева, причиной снижения пассажиропотока стало закрытие аэропортов в южной части России.
По прогнозам Минтранса, российские авиакомпании в 2023 году перевезут 101 млн человек.
После начала спецоперации на Украине Росавиация ввела запрет на полеты в нескольких городах страны. На данный момент аэропорты закрыты в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Симферополе, Элисте, Ростове-на-Дону, Воронеже, Брянске, Курске, Липецке, Белгороде.
Фото на обложке: Jordan Tan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Газпромбанк» попросил клиентов не проводить международные переводы в долларах США с 27 января
- 2 Кулинарная платформа Cookpad сохранит рецепты на русском языке
- 3 Японская сеть Uniqlo планирует до 1 февраля закрыть часть магазинов в России
- 4 Ряду компаний разрешили не платить страховые взносы до мая 2024 года
- 5 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2023
26 января 2023
30 января 2023
31 января 2023