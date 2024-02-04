WSJ: в России вдвое выросло число авиапроисшествий на фоне санкций

В 2023 году в России резко возросло количество авиапроисшествий. Согласно данным германской исследовательской компании Jacdec, за год произошло 74 инцидента с самолетами, перевозящими от 19 пассажиров, против 36 годом ранее.
Об этом сообщает Wall Street Journal. Также исследовательская компания Cirium подсчитала, что в 2023-м на 100 тысяч вылетов регулярных рейсов случалось около 9,9 происшествий, в то время как в 2022-м — пять.
Отмечается, что большинство инцидентов обошлось без катастроф и серьезных травм, однако постоянные механические проблемы угрожают безопасности клиентов авиакомпаний и увеличивают нагрузку на пилотов, что в будущем может повлечь за собой более серьезные последствия.
Рост числа происшествий специалисты связывают с антироссийскими санкциями, которые ограничивают доступ авиаперевозчиков к запчастям для самолетов, зарубежным сервисным центрам и страховке.
Это приводит к возгоранию и выходу из строя двигателей, разрыву резиновых шасси при посадке и неисправности закрылков, ведущей к отклонению от курса. В первую очередь российские компании страдают от нехватки шасси и тормозов, а также вынуждены отправлять судна на техобслуживание в Иран.
«Санкции, введенные против российских авиакомпаний, существенно затруднили поддержание летной годности самолетов и их технического состояния. Накопившиеся проблемы создают угрозу безопасности», — рассказал изданию гендиректор консалтинговой компании из Литвы Friendly Avia Support Александр Ланецкий.
При этом в Jacdec уточняют, что не все прошлогодние происшествия связаны с последствиями санкций. Причинами также являются столкновения с птицами или ситуации, когда самолет не смог зайти на посадку из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собаки.
В середине декабря 2023 года Росавиация заявила, что тенденция к росту числа авиационных инцидентов отсутствует. Ведомство сообщило, что в первые 11 месяцев 2023-го число происшествий, связанных с отказами авиатехники и двигателей, уменьшилось на 2% год к году.
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