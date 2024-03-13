Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Электронный посадочный талон разрешили использовать для отчета о купленных билетах

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минтранс разрешил использовать электронный посадочный талон для отчетности перед бухгалтерией о купленных билетах. Ранее в этих целях требовалось предъявить бумажный документ. Вскоре ведомство утвердит типовую форму талона для всех авиакомпаний.

Электронный посадочный талон разрешили использовать для отчета о купленных билетах

Электронный посадочный талон разрешили использовать при отчетности перед бухгалтерией о купленных билетах. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

«Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона», – отметили в пресс-службе Минтранса. 

Электронный посадочный талон будет являться подтверждением расходов на покупку билета, наличия специальных отметок на нем не потребуется. Факт перелета можно будет подтвердить предъявлением посадочного талона вместе с электронным билетом на рейс.

В ближайшее время будет утверждена типовая форма электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики готовы к использованию новых подходов, подчеркнули в Минтрансе.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФАС завела дело в отношении S7 из-за отказа разработать ценовую политику
  2. 2 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  3. 3 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  4. 4 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  5. 5 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе

ВОЗМОЖНОСТИ

13 марта 2024

GPM AdTech Challenge

13 марта 2024

MOST Ventures Venture Debt

14 марта 2024

Pitch&Go

Все ВОЗМОЖНОСТИ