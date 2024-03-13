Электронный посадочный талон разрешили использовать для отчета о купленных билетах

Минтранс разрешил использовать электронный посадочный талон для отчетности перед бухгалтерией о купленных билетах. Ранее в этих целях требовалось предъявить бумажный документ. Вскоре ведомство утвердит типовую форму талона для всех авиакомпаний.

Электронный посадочный талон разрешили использовать при отчетности перед бухгалтерией о купленных билетах. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

«Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона», – отметили в пресс-службе Минтранса.

Электронный посадочный талон будет являться подтверждением расходов на покупку билета, наличия специальных отметок на нем не потребуется. Факт перелета можно будет подтвердить предъявлением посадочного талона вместе с электронным билетом на рейс.

В ближайшее время будет утверждена типовая форма электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики готовы к использованию новых подходов, подчеркнули в Минтрансе.

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