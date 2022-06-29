Пассажиры отмененных после начала спецоперации авиарейсов смогут вернуть деньги за купленные билеты

Россияне, которые купили билеты на отмененные после начала спецоперации авиарейсы, смогут вернуть деньги в полном объеме. Минтранс подписал договоры о субсидировании возврата на 16,9 млрд рублей с 20 авиакомпаниями.
Первый этап выплат субсидий уже завершен, сообщил Минтранс. Деньги можно вернуть как за внутрироссийские отмененные рейсы, так и международные.
«Перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность», – отметили в Минтрансе.
Средства можно вернуть за билеты на рейсы, отмененные с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября на международных.
Резервный фонд правительства выделил на субсидирование возврата 19,5 млрд рублей. Из них на 16,9 млрд рублей уже заключены договоры с авиакомпаниями. Новые соглашение планируют заключить в августе и октябре.
Ограничения на полеты в 11 южных российских городов, аэропорты которых закрыты с 24 февраля, действуют до 6 июля.
Фото на обложке: muratart /
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