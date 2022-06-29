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Пассажиры отмененных после начала спецоперации авиарейсов смогут вернуть деньги за купленные билеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне, которые купили билеты на отмененные после начала спецоперации авиарейсы, смогут вернуть деньги в полном объеме. Минтранс подписал договоры о субсидировании возврата на 16,9 млрд рублей с 20 авиакомпаниями.

Пассажиры отмененных после начала спецоперации авиарейсов смогут вернуть деньги за купленные билеты

Первый этап выплат субсидий уже завершен, сообщил Минтранс. Деньги можно вернуть как за внутрироссийские отмененные рейсы, так и международные.

«Перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность», – отметили в Минтрансе.

Средства можно вернуть за билеты на рейсы, отмененные с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября на международных.

Резервный фонд правительства выделил на субсидирование возврата 19,5 млрд рублей. Из них на 16,9 млрд рублей уже заключены договоры с авиакомпаниями. Новые соглашение планируют заключить в августе и октябре.

Ограничения на полеты в 11 южных российских городов, аэропорты которых закрыты с 24 февраля, действуют до 6 июля.

Фото на обложке: muratart / Shutterstock

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