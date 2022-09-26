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Авиакомпании попросили отсрочить сотрудникам мобилизационный призыв

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Авиакомпании попросили отсрочить своим сотрудникам мобилизационный призыв. В качестве оснований перевозчики назвали «стратегический характер» отрасли, в которой они работают, и необходимость им, и в том числе сотрудникам, обеспечить связанность регионов России.

Авиакомпании попросили отсрочить сотрудникам мобилизационный призыв

Письмо на имя замминистра транспорта РФ Игоря Чалика подготовила Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие авиаперевозчики страны, в том числе «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии».

Ассоциация сослалась на стратегический характер авиаторасли, необходимость обеспечить транспортную доступность и связанность регионов, а также отметили занятость сферы в смежных отраслях. 

И.о. главы ассоциации напомнил про поручения, данные президентом Путиным, в числе которых необходимость выйти на уровень 100 млн перевезенных пассажиров в 2022 году. В письме говорится, что это «делает критическим» решение вопроса о сохранении персонала.

Фото на обложке: Fasttailwind / Shutterstock

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