Российские авиакомпании обратились в ФАС из-за повышения тарифов в аэропортах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в ФАС жалобу на необоснованный рост тарифов в аэропортах в нерегулируемом сегменте. С письмом на имя замглавы службы Петра Иванова ознакомился РБК.

В жалобе говорится, что изменение тарифов проводится произвольно как по их абсолютной величине, так и по частотности. При этом повышение цен на услуги производится без обоснованной связи с их реальной себестоимостью, отмечается в жалобе.

Вместе с тем, доля услуг, тарифы на которые не регулируются государством, достигает 75%.

Так, в аэропорту Читы все подобные услуги обходятся дороже, чем в Благовещенске. Например, заправка самолета питьевой водой стоит втрое дороже, обслуживание санузлов, приемка-выпуск воздушного судна, предоставление трапа и перевозка пассажиров стоит в 2-2,5 раза больше. Остальные услуги в читинском аэропорту на 30-60% дороже.

В аэропорту Кемерово доставка бортового питания обойдется вдвое дороже, чем в воздушной гавани Новокузнецка. А в Перми некоторые услуги в четыре раза дороже, чем в Казани.

В мурманском аэропорту заправка самолета водой будет стоить в восемь раз больше, чем в аэропорту Сургута. А в Минеральных водах стоимость услуг выше, чем в соседнем Сочи.

Возможные решения

АЭВТ предлагает ФАС проверить экономическую обоснованность тарифов в российских аэропортах. Также в ассоциации считают необходимым обеспечить некоторые аэропорты государственной поддержкой. Это касается аэропортов, «убыточность которых будет очевидна в условиях соблюдения порядка формирования величин тарифов».

Кроме того, ассоциация предлагает ограничить пересмотр сборов не более чем одним разом в год и «не выше 1,5-кратного размера официального уровня инфляции».

Регулируемые тарифы вовсе не должны повышаться, считают в АЭВТ. Кроме того, в ассоциации предлагают еще на этапе планирования инвестиционных проектов реконструкции воздушных гаваней «не допускать избыточного объема инвестиций» и привлекать к обсуждению авиакомпании.

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