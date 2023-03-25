Авиакомпании пожаловались на отказы в выдаче свидетельств пилотам через «Госуслуги»

Небольшие авиакомпании оказались под угрозой срыва полетов из-за проблем с выдачей новых квалификационных свидетельств от Росавиации через портал «Госуслуг». Получить документы в электронном виде не могут также бортпроводники и специалисты по обслуживанию воздушных судов. В сложившейся ситуации авиаперевозчики с ограниченным штатом физически не могут выполнять рейсы.

О сложностях в работе РБК сообщили представители «Геликс, «ЮВТ Аэро», Smartavia, «ИрАэро» и другие авиакомпании, среди которых есть и неназванные из первой десятки крупнейших авиаперевозчиков.

С 1 марта Росавиация перешла с выдачи свидетельств для авиаперсонала на бумажных носителях на выдачу документов в электронном виде через портал «Госуслуг» (согласно постановлению правительства № 1581).

По факту оказалось, что технически ведомство оказалось не готов к предоставлению услуги: сотрудники компаний гражданской авиации получают отказы.

Как утверждает директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин, никому из его сотрудников не удалось получить документы в электронном виде.

«Проблема есть, причем немаленькая — не можем получить свидетельства и внести квалификационные отметки в свидетельства, у кого они есть», — цитирует главу Камчатского авиационного предприятия Алексея Храброва РБК.

О том, что на портале «Госуслуг» появилась ссылка на оформление свидетельств, но в действительности услуга не оказывается, говорят еще десятки компаний. Но есть и те, кто не сталкивается с проблемой: это «Волга-Днепр», «КрасАвиа» и «ЧукотАвиа».

При этом в компании «Ангара» добавляют: пока заструднений нет, поскольку документы еще актуальны, но через два-три месяца, когда придет время вносить изменения, могут возникнуть серьезные проблемы, ведь летный состав невелик.

Сложности будут связаны с тем, что некоторых пилотов не получится поставить на рейсы из-за «истекшего уровня английского» (это также надо подтверждать в свидетельствах в электронном виде), а другие не смогут выйти из-за отсутствия новых квалификационных документов.

Такая проблема уже сейчас наблюдается в Smartavia и «ЮВТ-Аэро». По Воздушному кодексу работник без свидетельства не может быть допущен к работе.

Некому будет не только летать, но и обслуживать авиатранспорт. К примеру, в компании «Геликс» около 10% персонала не могут приступить к исполнению своих должностных обязанностей: среди них не только пилоты. Проблемы с бортмеханиками есть и у Камчатского авиационного предприятия.

«Сейчас, пока еще не сезон, мы справляемся, но летом, если ситуация не изменится, будем вынуждены отменять рейсы из-за переработки экипажами рабочего времени», — приводит РБК слова гендиректора перевозчика Алексея Храброва.

В пресс-службах Минтранса и Росавиации подтверждают, что проблема есть, ведомства пытаются совместными усилиями разрешить сложившуюся ситуацию.

Предположительно оказание услуги выдачи свидетельств в электронном виде будет отложено еще на год (до 1 марта 2024 года).

Как утверждает неназванный представитель Минтранса, после выявления проблемы ведомство подготовило и уже представило на рассмотрение в Минюст проект изменений в соответствующее постановление правительства.

Фото на обложке: Unsplash